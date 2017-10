The Girl in the Spiders Web: Sylvia Hoeks in trattative per recitare nel film

News





Sylvia Hoeks, attrice che abbiamo visto recentemente nel film Blade Runner 2049, è entrata ufficialmente in trattative per lavorare all’interno di The Girl in the Spider’s Web, film della Sony Pictures e sequel di Millennium - Uomini che Odiano le Donne.



La pellicola vedrà come protagonista Claire Foy chiamata ad interpretare Lisbeth Salander. La Hoeks, qualora dovesse recitare nel film indosserà i panni della gemella cattiva della Salander. La produzione di questo nuovo lavoro inizierà il prossimo Gennaio e toccherà le città di Berlino e Stoccolma mentre l’uscita è prevista per il 19 Ottobre.



La regia è affidata a Fede Alvarez (La Casa e Man in the Dark) ed ha curato la sceneggiatura con Steven Knight e Jay Basu.