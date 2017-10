Robert Englund parla di Freddy Krueger: Sono troppo vecchio per interpretarlo nuovamente

News





21/10/2017 |

Una delle icone horror di tutti i tempi a livello cinematografico è Freddy Krueger, il personaggio nato grazie al compianto regista Wes Craven e valorizzato dall’attore Robert Englund. Il primo film, Nightmare - Dal Profondo della Notte, uscì nelle sale nel 1984 ed ha avuto la bellezza di sette sequel, tutti interpretati da Englund, e un reboot dal titolo Nightmare con Jackie Earle Haley nella parte del protagonista.



Englund, nel corso di un’intervista rilasciata ad Entertainment Weekly, è tornato sull’argomento riguardante un possibile nuovo film, smentendo categoricamente un suo eventuale coinvolgimento: “Io nei panni di Freddy ancora una volta? Sono troppo vecchio, non posso più girare scene di lotta come una volta a causa della mia spina dorsale che mi farebbe vedere le stelle. Posso, però, ancora essere spaventoso ma il ruolo deve essere più defilato”.



Un nuovo film su Nightmare è in lavorazione presso la New Line Cinema e dunque bisognerà capire chi sarà a prendere in mano il timone di questo personaggio, tanto fantastico quanto spaventoso.