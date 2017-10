Box Office Italia: IT da record al botteghino

News





23/10/2017 |

Un esordio fantastico al botteghino italiano per IT. Il film di Andy Muschietti, atteso come non mai nel nostro Paese, ha conquistato subito la prima posizione incassando la cifra record di 6.480.375 euro nel week-end appena trascorso. Alle spalle dell’adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King troviamo il film animato Monster Family di Holger Tappe che ha portato via al debutto 736.247 euro. La terza e la quarta posizione sono invece occupate da Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve (644.109 euro) e dal thriller-trama movie L’Uomo di Neve di Tomas Alfredson (639.803 euro). Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano due new entry: La Battaglia dei Sessi di Jonathan Dayton e Valerie Faris (322.472 euro) e Brutti e Cattivi di Cosimo Gomez (304.681 euro).