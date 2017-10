Box Office USA: Tyler Perry's Boo 2! a Madea Halloween al primo posto

News





23/10/2017

E’ cambiata la vetta della classifica box office americana. Il primo posto, fino a qualche giorno fa occupato da Auguri per la tua Morte, è stato conquistato dal film debuttante Tyler Perry's Boo 2! a Madea Halloween di Tyler Perry che ha incassato 21.650.000 dollari. Numeri importanti da parte del sequel che ha distanziato Geostorm di Dean Devlin, esordiente al secondo posto con un incasso pari a 13.300.000 dollari. Auguri per la tua Morte, l’horror movie di Christopher Landon, è scivolato invece in terza posizione dopo aver incassato 9.375.000 dollari mentre il quarto posto è ora occupato da Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve che ha portato via 7.155.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la new entry Only The Brave di Joseph Kosinski (6.010.000 dollari) e The Foreigner di Martin Campbell (5.450.000 dollari).