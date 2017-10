IT: la featurette sottotitolata in italiano dal titolo Affronta il male

News





23/10/2017 |

Campione d'incassi in Italia, IT è il primo adattamento cinematografico dedicato ad uno dei personaggi horror più famosi in assoluto: Pennywise. Il film di Andy Muschietti è uscito la settimana scorsa nelle nostre sale ed oggi vi mostriamo una featurette sottotitolata in italiano dal titolo Affronta il male.



Il cast dell'adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King è composto da Bill Skarsgård, nella parte di Pennywise. Accanto all'attore troviamo i giovani Jaeden Lieberher (Bill Denbrough), Sophia Lillis (Beverly Marsh), Wyatt Oleff (Stanley Uris), Jack Dylan Grazer (Eddie Kaspbrak), Finn Wolfhard (Richie Tozier), Jeremy Ray Taylor (Ben Hanscom) e Chosen Jacobs (Mike Hanlon). Nel film recitano anche Javier Botet, Owen Teague, Nicholas Hamilton, Megan Charpentier, Stephen Bogaert, Ari Cohen e Jackson Robert Scott.



IT sarà diviso in due parti, una che vede i nostri protagonisti in età adolescenziale e l’altra con gli stessi in età adulta. L'opera cinematografica ha una sceneggiatura scritta da Chase Palmer, Cary Fukunaga e Gary Dauberman.



Il romanzo di King IT, fu pubblicato per la prima volta nel 1986, diventando immediatamente un classico della letteratura. A tutt’oggi è considerato uno dei migliori e più autorevoli lavori dell’incontrastato maestro dell’horror della letteratura, ispirando nel corso degli anni numerosi progetti cinematografici e televisivi.



Sinossi di IT:

Il film racconta la storia di sette giovani emarginati di Derry, Maine, che si autodefiniscono il Club dei Perdenti. Ognuno di loro è stato escluso dalla società per un motivo o per l’altro; ognuno di loro è bersaglio di un branco di bulli del posto… e tutti quanti hanno visto materializzarsi le proprie paure inconsce sotto forma di un antico predatore muta forma, che non possono fare altro che chiamare IT.

Da quando esiste la loro città, Derry è terreno di caccia di questa entità, che emerge dalle fognature ogni 27 anni per cibarsi del terrore che scatena nelle prede che ha scelto: i bambini di Derry. Facendo gruppo durante un’estate orribile ma esaltante, i Perdenti si compattano per riuscire a sconfiggere le proprie paure e fermare la serie di omicidi iniziata durante una giornata di pioggia, quando un bambino, del tentativo di recuperare la sua barchetta di carta, viene risucchiato all’interno di un tombino… finendo dritto tra le braccia di Pennywise il Clown.