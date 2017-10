J.K. Simmons rivela che è in lavorazione lo script di Justice League 2

News





23/10/2017 |

Meno di un mese ci separa all’uscita nelle nostre sale di Justice League, il tanto atteso cinecomic della Warner Bros. Pictures che per la prima volta riunirà insieme gli eroi più conosciuti dell’universo DC Comics. Il film metterà sotto i riflettori Batman, Wonder Woman, questi due già visti in Batman V Superman: Dawn of Justice, Cyborg, Flash e Aquaman all’interno di un contesto che continuerà a vivere anche nel sequel. E’ stato infatti confermato che Justice League avrà un secondo capitolo, la cui sceneggiatura è attualmente in fase di lavorazione.



A svelare il tutto è stato J.K. Simmons, ovvero l’attore che nel film interpreta il Commissario Gordon. Nella pellicola il personaggio in questione sarà introdotto per la prima volta all’interno del nuovo universo e avrà un ruolo sicuramente più ampio in The Batman, pellicola che rappresenterà la rinascita dell’Uomo Pipistrello interpretato da Ben Affleck.



The Batman, attualmente in fase di pre-produzione, sarà diretto da Matt Reeves che ha preso il posto dietro la macchina da presa proprio dello stesso Affleck, rimasto solo come protagonista.