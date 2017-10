Saw: Legacy: lo spot in lingua originale Time to Play

News





23/10/2017 |

Ci stiamo avvicinando sempre di più all'arrivo nelle sale di Saw: Legacy e la Lionsgate ha voluto ricordare l'uscita nelle sale americane del film, prevista per il 27 Ottobre, con un nuovo spot dal titolo Time to Play. Il film è diretto da Michael e Peter Spierig ed ha una sceneggiatura scritta da Pete Goldfinger e Josh Stolberg. Il capitolo appartenente al franchise Saw - L'Enigmista ha un cast composto da Mandela Van Peebles, Laura Vandervoort, Brittany Allen, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Josiah Black, Shaquan Lewis, Michael Bolsvert, Tobin Bell e James Gomez.



In Italia l'uscita di Saw: Legacy è prevista per il 31 Ottobre.



Sotto la sinossi trovate lo spot internazionale.



Sinossi di Saw: Legacy:

Jigsaw è tornato! Alcuni corpi vengono trovati sparsi per la città. Ogni cadavere è stato torturato in modo macabro e particolare. Con l’avanzare delle indagini, gli indizi punteranno ad unico colpevole: John Kramer. Jigsaw però è morto da oltre dieci anni. Qualcuno avrà preso il suo posto?