Nevermoor: The Trials of Morrigan Crow: Drew Goddard scriverà la sceneggiatura e produrrà il film

24/10/2017 |

La Fox ha deciso di mettere in cantiere il progetto cinematografico riguardante la storia fantasy Nevermoor: The Trials of Morrigan Crow ed ha scelto Drew Goddard per scrivere la sceneggiatura. Goddard sarà anche coinvolto all’interno del film come produttore.



Lo studio ha acquisito lo scorso anno i diritti del romanzo di Jessica Townsend che sarà pubblicato a partire dal prossimo 31 Ottobre. Il progetto sarà supervisionato da Daria Cercek per conto della 20th Century Fox.



Il romanzo ruota intorno al personaggio principale, Morrigan Crow, nato nel giorno di Eventide, il giorno più sfortunato di tutti. Per questo è accusata di tutte le disgrazie locali, dalla grandine agli attacchi cardiaci. Inoltre è stata condannata a morire durante la mezzanotte del suo undicesimo compleanno. Quando un misterioso uomo chiamato Jupiter North deciderà di portarla nella magica città chiamata Nevermoor, la nostra protagonista dovrà superare quattro prove difficili e pericolose pur di restare in questo luogo.



Non sappiamo se Goddard dirigerà anche il progetto. Al momento, infatti, è coinvolto, sempre con la Fox, nella regia di X-Force, spin-off del film X-Men.