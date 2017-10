Ben Is Back: Julia Roberts e Lucas Hedges nel cast del film

News





24/10/2017 |

Julia Roberts e Lucas Hedges sono stati ingaggiati per recitare nel film Ben Is Back. Nel family drama in questione i due attori interpreteranno madre e figlio. La pellicola sarà diretta da Peter Hedges (L’Incredibile Vita di Timothy Green), il papà di Lucas nella vita reale.



Ben Is Back racconta la storia di un affascinante ma turbato ragazzo che torna a casa dalla sua famiglia il giorno della Vigilia di Natale. Dopo averlo accolto dentro casa con diffidenza, la madre si accorgerà che suo figlio è ancora in pericolo. Durante le 24 ore che potrebbero cambiare le loro vite per sempre, la donna dovrà fare tutto quello che è in suo potere per evitare la distruzione della sua famiglia.



La Color Force e la Black Bear Pictures produrranno il film con la 30West e la Black Bear che finanzieranno l’opera.



La produzione del film partirà il prossimo Dicembre a New York.