Shazam!, il regista David F. Sandberg conferma la data duscita del film

24/10/2017 |

In un botta e risposta con gli appassionati di film dedicati ai fumetti David F. Sandberg, il regista Shazam!, ha confermato che la pellicola della Warner Bros. Pictures uscirà nelle sale a partire dal 2019. Il progetto dunque procede spedito e presto sicuramente verranno svelati i dettagli riguardanti il cast. L’adattamento cinematografico del fumetto DC Comics ha una sceneggiatura scritta da Henry Gayden.



Shazam è il fumetto creato da Bill Parker e C.C. Beck.



Sandberg, regista amante del genere horror, ha debuttato nel 2016 con il film Lights Out - Terrore nel Buio, mentre quest’anno ha portato nelle sale cinematografiche Annabelle: Creation, il sequel di Annabelle, lo spinoff del franchise The Conjuring.