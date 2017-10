Mia Wasikowska star nel film Judy and Punch

News





25/10/2017 |

Mia Wasikowska è entrata a far parte della pellicola Judy and Punch. L’attrice sarà la protagonista di questo film che segnerà il debutto dietro la macchina da presa di Mirrah Foulkes.



Judy and Punch è il live action movie dedicato alle due maschere inglesi utilizzate all’interno dei teatri dei burattini. La Foulkes si è anche occupata di scrivere la sceneggiatura.

La Vice Media Australia e la Blue Tongue Films produrranno il film. La produzione è affidata a Michele Bennett, Nash Edgerton della Blue Tongue. Vincent Landay ed Eddy Moretti sono i produttori esecutivi.



Le riprese partiranno ad Aprile 2018 in Australia.