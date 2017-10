The 15:17 to Paris: annunciata la data duscita del nuovo film di Clint Eastwood

News





25/10/2017 |

Ha una data d’uscita il nuovo film di Clint Eastwood dal titolo The 15:17 to Paris. La Warner Bros. Pictures rilascerà nelle sale la pellicola a partire dal 9 Febbraio 2018.



Tratto da una vicenda vera, il film racconterà di tre americani, due militari e un civile, che hanno sventato un attentato terroristico. La storia, accaduta nel 2015, ha visto i tre giovani statunitensi disarmare ed affrontare un terrorista presente sul treno Amsterdam-Parigi. Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone, questi i nomi dei ragazzi, hanno aiutato Eastwood nel ricostruire la vicenda e sono parte del cast.



Il regista ha diretto anche Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, Paul-Mikél Williams, Max Ivutin, Bryce Gheisar, Cole Eichenberger e William Jennings.



La pellicola è basata sul libro The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train and Three American Heroes di Sadler, Skarlatos, Stone e Jeffrey E. Stern.