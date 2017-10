Gli Sdraiati: il trailer ufficiale del film di Francesca Archibugi

News





25/10/2017 |

La Lucky Red presenta il primo trailer ufficiale di Gli Sdraiati, il film diretto da Francesca Archibugi, regista tornata dietro la macchina da presa due anni dopo Il Nome del Figlio.



Ambientata a Milano, la pellicola racconta di Giorgio e Tito, padre e figlio, che vivono due mondi completamente differenti. Giorgio, nel tentativo di ridurre questa distanza, proverà a coinvolgere il figlio in una delle attività di famiglia: la vendemmia. Insieme, dopo discussioni e malintesi, troveranno il modo per comunicare.



Tratto dall’omonimo romanzo di Michele Serra, Gli Sdraiati ha una sceneggiatura scritta dalla stessa Archibugi e da Francesco Piccolo. Il cast è composto da Claudio Bisio, Antonia Truppo, Cochi Ponzoni, Gaddo Bacchini, Ilaria Brusadelli, Massimilano Loizzi.



L’uscita è prevista per il 23 Novembre.