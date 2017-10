Cyborg protagonista nella nuova featurette di Justice League

News





25/10/2017 |

Dopo Flash è Cyborg il protagonista della nuova clip di Justice League. Nel video distribuito online dalla Warner Bros. possiamo vedere alcune scene del film e le parole di chi interpreta questo supereroe: Ray Fisher.



Justice League, nato da una collaborazione Warner Bros. Pictures-DC Comics, è basato sul famoso fumetto Justice League of America creato dagli autori Gardner Fox e Julius Schwartz. Il cast principale vede al suo interno, oltre a Fisher, Ben Affleck, Henry Cavill, Jason Momoa, Gal Gadot e Ezra Miller, affiancati da Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, J.K. Simmons, Jeremy Irons, Willem Dafoe.



La regia della pellicola è stata curata da Zack Snyder che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Chris Terrio. Alcune scene finali sono state realizzate in fase di post-produzione da Joss Whedon, chiamato a sostituire il regista dopo la tragedia familiare che lo ha colpito.



In Italia il film uscirà il 16 Novembre.



Sinossi di Justice League:

Alimentato dalla sua ritrovata fede nei confronti dell’umanità ed ispirato dallo spirito altruista di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince per affrontare un nemico ancora più grande. Insieme, Batman e Wonderm Woman lavoreranno insieme nel tentativo di formare, nel più breve tempo possibile, una squadra di metaumani pronti a combattere questa minaccia. Ma nonostante la formazione di questo incredibile team senza precedenti - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e The Flash - potrebbe essere troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.