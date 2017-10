Dunkirk: dal 18 Dicembre disponibile in Home Video

News





26/10/2017 |

A partire dal 18 Dicembre Dunkirk, ultima opera cinematografica di Christopher Nolan, uscirà in Home Video nei formati 4K UHD, Blu-ray e DVD. Oltre alla pellicola, all’interno troverete anche numerose clip riguardanti il film e dei contenuti speciali tutti da gustare.



Dunkirk è stato un autentico successo a livello cinematografico ed in tutto il mondo ha incassato più di 500 milioni di dollari. La storia della pellicola racconta della famosa operazione Dynamo, conosciuta come evacuazione di Dunkerque, avvenuta nel Giugno del 1940.

Il cast diretto da Nolan è composto da Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles, James D’Arcy, Jack Lowden e Barry Keoghan.



Sinossi di Dunkirk:

"Dunkirk" si apre con centinaia di migliaia di truppe britanniche e alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia con le spalle al mare si trovano ad affrontare una situazione impossibile con l'avvicinarsi del nemico.