The Painted Bird: Harvey Keitel reciterà nel film

News





27/10/2017 |

Harvey Keitel è stato scritturato per recitare all’interno dell’adattamento cinematografico di The Painted Bird, film basato sul libro dello scrittore Jerzy Kosinski. L’attore lavorerà accanto a Stellan Skarsgard e Udo Kier, già presenti all’interno del cast.



L’opera cinematografica sarà diretta da Vaclav Marhoul che darà il primo ciak nel mese di Novembre. La Repubblica Ceca farà da teatro alle riprese.



Marhoul ha anche scritto la sceneggiatura di The Painted Bird.



Il libro, pubblicato nel 1965, è conosciuto in Italia con il nome L’Uccello Dipinto.



Sinossi del romanzo:

Ambientato durante la seconda guerra mondiale in un paese dell'Europa dell'Est, "L'uccello dipinto" è la storia di un bambino e della sua miracolosa ricerca della salvezza. Allo scoppio del conflitto, la famiglia lo nasconde in un villaggio di campagna e lo affida alle cure di un'anziana bambinaia, sperando di risparmiargli le violenze dell'esercito invasore; ma dopo la morte della donna inizia per lui un solitario vagabondare nel tentativo di ricongiungersi ai genitori. Tra le atrocità dei soldati tedeschi e quelle dei contadini - che lo credono un ebreo o uno zingaro con poteri malefici - il bambino scoprirà sulla natura umana molto più di quanto la sua giovane età avrebbe dovuto consentirgli.