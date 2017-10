Nicolas Cage sarà il protagonista del thriller A Score to Settle

News





27/10/2017 |

Nicolas Cage ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. L’attore reciterà nel nuovo thriller movie di Shawn Ku dal titolo A Score to Settle.



Il film racconterà la storia di un sicario della mafia che combatte con una malattia mortale. Quando uscirà dal carcere, dopo essere stato ingiustamente condannato, cercherà la sua vendetta contro le persone che gli hanno fatto del male.



Lee Clay produrrà la pellicola per conto della First Point Entertainment con Eric Gozlan della Goldrush Entertainment. Arianne Fraser e Delphine Perrier sono i produttori esecutivi attraverso la loro Highland Film Group.



A Score to Settle non ha ancora una data d’uscita.