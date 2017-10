Justin Lin in trattative per dirigere Fast & Furious 9

News





27/10/2017 |

Justin Lin potrebbe tornare presto all’interno dell’universo di Fast and Furious. Il regista, infatti, è entrato ufficialmente in trattative per dirigere il nono capitolo di questo fantastico franchise campione d’incassi. A rivelare la volontà di coinvolgere il regista è stato Vin Diesel durante una diretta Facebook andata in scena lo scorso mercoledì.



Lin è una delle colonne portanti della saga Fast and Furious. Nel 2006 il regista ha debuttato nel franchise con The Fast and the Furious: Tokyo Drift ed ha proseguito la sua collaborazione nel 2009, nel 2011 e nel 2013 con Fast & Furious - Solo parti originali, Fast & Furious 5 e Fast & Furious 6.



Fast & Furious 9 uscirà nelle sale italiane a partire dal 2020 ed al momento ha un cast composto da Vin Diesel, Lucas Black e Tyrese Gibson.



Lin è stato annunciato per il nuovo sequel di Jason Bourne, di Space Jam 2 e di Hot Wheels.