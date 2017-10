Reflective Light: Scarlett Johansson in trattative per recitare nel film

News





27/10/2017 |

Scarlett Johansson è entrata ufficialmente in trattative per recitare nel drama movie della Focus Features dal titolo Reflective Light. Il film sarà diretto dal regista esordiente Gregory Crewdson, con Marc Platt della Platt Productions di Jared LeBoff che si occuperà della produzione.



Reflective Light sarà l’adattamento cinematografico di The Deepest Secret, romanzo scritto da Carla Buckley. Crewdson, insieme a Juliane Hiam, si è anche occupato della sceneggiatura.



La pellicola racconta di un ragazzo che soffre di una malattia che lo rende gravemente allergico alla luce del sole e di sua madre che riuscirà a creare intorno a lui uno stile di vita notturno in grado di aiutarlo. La Johansson, qualora le trattative dovessero andare in porto, interpreterà proprio la parte della mamma del ragazzo.



La Focus Features ha acquisito i diritti del libro e spera di far partire il progetto il prossimo anno.