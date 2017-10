Borg McEnroe: la clip Il giovane John

News





27/10/2017 |

Una clip di Borg McEnroe è online grazie alla Lucky Red. Il video in questione, dal titolo Il giovane John, ci mostra un giovanissimo McEnroe che sogna di diventare un professionista.

La pellicola diretta da Janus Metz Pedersen vede protagonisti Sverrir Gudnason e Shia LeBeouf nei panni dei due famosi tennisti Björn Borg e John McEnroe. La pellicola racconterà la storia della loro intensa rivalità, considerata una delle più straordinarie a livello mondiale. Il cast principale comprende anche l'attore Stellan Skarsgard nella parte di Lennart Bergelin, coach del tennista svedese.

La rivalità tra Borg e McEnroe è passata alla storia come una delle più belle di sempre. I due tennisti, tra il 1978 e il 1981, si affrontarono per 14 volte portando a casa sette vittorie a testa.



Tuva Novotny, David Bamber, Sverrir Gudnason e Robert Emms sono gli altri attori presenti nel cast.



Borg McEnroe uscirà il 9 Novembre in Italia.

Sinossi di Borg McEnroe:

Per la prima volta al cinema una delle più straordinarie rivalità sportive di tutti i tempi che ha cambiato in modo indelebile la storia dello sport mondiale. Da una parte l’algido e composto Bjorn Borg (Sverrir Gudnason), dall’altra l’irascibile e sanguigno John McEnroe (Shia LaBeouf). Il primo desideroso di confermarsi re incontrastato del tennis, il secondo determinato a spodestarlo. Svelando la loro vita fuori e dento il campo, Borg McEnroe è il ritratto avvincente, intimo ed emozionante di due indiscussi protagonisti della storia del tennis e il racconto, epico, di una finale diventata leggenda: quella di Wilmbledon 1980.