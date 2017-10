Jamie Dornan nel cast di A Private War, il film con Rosamund Pike

News





28/10/2017 |

Jamie Dornan, la star della trilogia di Cinquanta Sfumature, è entrato a far parte del cast di A Private War, biopic che racconterà la storia di Marie Colvin. Nei panni della giornalista statunitense scomparsa nel 2012 troviamo Rosamund Pike che sarà diretta da Matthew Heineman, regista al debutto ufficiale dietro la macchina da presa.



Il film sarà prodotto da Basil Iwanyk della Thunder Road Pictures e da Marissa McMahon della Kamala Films.



La Colvin ha seguito da vicino i maggiori conflitti mondiali, dalla Cecenia allo Sri Lanka, dove arrivò a perdere l’occhio sinistro in un'imboscata durante la guerra civile. Nel 2012 la reporter, inviata del Sunday Times, perse la vita ad Homs, in Siria, a seguito di un bombardamento eseguito ai danni del Media Center.



In A Private War recita anche Taron Egerton.



Dornan ha completato recentemente le riprese di Cinquanta Sfumature di Rosso, l’ultimo atto della trilogia cinematografica dedicata ai romanzi di E. L. James.