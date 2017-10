Tom Hanks sarà il protagonista del film Bios

News





28/10/2017 |

Tom Hanks ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. L’attore reciterà all’interno dello sci-fi movie Bios, film che sarà diretto da Miguel Sapochnik, regista di diverse serie tv di successo tra cui Il Trono di Spade e True Detective.



Scritta da Craig Luck ed Ivor Powell, la storia segue un robot che vive in una Terra post-apocalittica. Costruito per proteggere la vita del cane del suo creatore, il robot imparerà molto sull’amore, l’amicizia e il significato della vita umana. Hanks interpreterà lo scienziato che ha dato la vita all’androide.



Robert Zemeckis e Kevin Misher produrranno Bios attraverso la loro ImageMovers.



Hanks è attualmente impegnato sul set di The Post, il nuovo film di Steven Spielberg che uscirà il prossimo Gennaio negli USA.