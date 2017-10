Mads Mikkelsen reciterà nel thriller movie Polar

News





28/10/2017 |

Mads Mikkelsen reciterà da protagonista all’interno del thriller movie Polar, adattamento cinematografico del fumetto Polar: Came With the Cold di Victor Santos.

L’attore interpreterà Duncan Vizla, uno degli assassini più famosi al mondo, conosciuto con il soprannome Black Kaiser, che dopo aver deciso di ritirarsi dal mondo del crimine, sarà costretto a tornare all’opera quando un gruppo di spietati assassini cercherà in tutti i modi di ucciderlo.



Robert Kulzer della Constantin Film, Jeremy Bolt della Bolt Pictures, Mike Richardson della Dark Horse Entertainment e Keith Goldberg sono i produttori. Martin Moszkowicz è il produttore esecutivo.



La regia è di Jonas Åkerlund che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Jayson Rothwell.