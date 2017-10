Shazam!: Zachary Levi sarà il protagonista!

News





28/10/2017 |

Shazam!, adattamento cinematografico del famoso fumetto della DC Comics, ha trovato finalmente il suo protagonista. Dopo rumors e indiscrezioni è stato annunciato che sarà Zachary Levi ad interpretare il personaggio principale all’interno di questo film inedito le cui riprese dovrebbero partire il prossimo Febbraio a Toronto.



Dunque inizia a prendere forma il cast della pellicola, con Levi che indosserà i panni del protagonista Billy Batson, il ragazzo che si trasformerà nel supereroe in questione, e con Dwayne Johnson che reciterà nella parte del villain Black Adam.



Shazam! sarà diretto da David F. Sandberg, il regista che ha curato gli horror movie Lights Out - Terrore nel Buio e Annabelle: Creation. La sceneggiatura è stata scritta da Henry Gayden.



Per Levi si tratta del secondo coinvolgimento all’interno di un cinecomic. L’attore ha infatti recitato anche nelle due pellicole dell’universo Marvel Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok, quest’ultimo uscito pochi giorni fa in Italia.