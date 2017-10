Snowblind: Karl Urban, Ashley Greene e Forrest Goodluck nel film

News





Karl Urban, Ashley Greene e Forrest Goodluck sono entrati a far parte del cast di Snowblind, action-adventure movie diretto da Marcus Alqueres, regista che debutterà dietro la macchina da presa.



Il film, adattamento cinematografico del romanzo di Don Roff, segue la storia di un Ranger americano perseguitato dai dolorosi ricordi di una tragedia familiare, che si blocca con il suo plotone in uno chalet immerso nei boschi. Mentre combattono per la sopravvivenza e contro i propri demoni, il Ranger e la sua squadra troveranno una scatola piena di 5 milioni di dollari in contanti e scopriranno un segreto scuro e inquietante.



La sceneggiatura è stata scritta da Hank Woon.