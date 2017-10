Box Office Italia: Thor: Ragnarok toglie il primo posto a IT

News





Dopo una settimana è cambiata la vetta della classifica box office italiana. IT, infatti, ha perso il primato, superato da Thor: Ragnarok di Taika Waititi. Il cinecomic ha incassato 3.033.040 euro mentre l’horror movie diretto da Andy Muschietti ha portato via 2.835.690 euro, superando gli undici milioni complessivi. Ha debuttato al terzo posto invece La Ragazza Nella Nebbia di Donato Carrisi, adattamento cinematografico del romanzo dello stesso scrittore. Il film ha incassato 996.013 euro. Un’altra pellicola debuttante ha trovato spazio al quarto posto: Vittoria e Abdul di Stephen Frears, il cui incasso è stato pari a 842.345 euro. Chiudiamo con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Terapia di Coppia per Amanti di Alessio Maria Federici (660.179 euro) e Monster Family di Holger Tappe (434.679 euro).