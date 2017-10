Box Office USA: Saw - Legacy in prima posizione

News





Saw - Legacy, il nuovo capitolo della saga de L’Enigmista, ha debuttato negli USA lo scorso venerdì conquistando immediatamente il primo posto. La pellicola di Michael e Peter Spierig ha incassato 16.250.000 dollari superando Tyler Perry's Boo 2! a Madea Halloween, la commedia di Tyler Perry finita in seconda posizione con un incasso pari a 10.000.000 dollari. Hanno perso una posizione anche Geostorm di Dean Devlin, ora al terzo posto grazie all’incasso di 5.675.000 dollari, e Auguri per la tua Morte di Christopher Landon, che ha portato via 5.099.000 dollari. Chiudiamo con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve (3.965.000 dollari) e la new entry Thank You for Your Service di Jason Hall (3.702.000 dollari).