Lupita Nyong'o e Josh Gad reciteranno nella commedia horror Little Monsters

31/10/2017 |

La commedia horror Little Monsters ha trovato i suoi protagonisti. Lupita Nyong'o e Josh Gad, infatti, reciteranno all’interno di questo film la cui regia è affidata ad Abe Forsythe. I due attori lavoreranno accanto ad Alexander England.



La storia racconta di un musicista fallito che deciderà di accompagnare suo nipote in gita con lo scopo di far colpo sulla sua insegnante. Nel bel mezzo dell’escursione, però, i bambini saranno costretti a mettersi in salvo da un inaspettato attacco zombie.



Keith e Jess Calder produrranno la pellicola attraverso la loro Snoot Entertainment con Bruna Papandrea.



La produzione è attualmente in corso a Sidney.