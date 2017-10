I Love You, Daddy: uscirà il 17 Novembre il film di Louis C.K.

News





31/10/2017 |

La commedia di Louis C.K., dal titolo I Love You, Daddy, uscirà nelle sale americane a partire dal 17 Novembre. La pellicola sbarcherà inizialmente a New York, Los Angeles e Chicago, per poi essere rilasciata all'interno di tutti i cinema statunitensi.

I Love You, Daddy, presentato durante l’ultimo Toronto International Film Festival, racconta la storia di uno scrittore che dopo aver affrontato una crisi personale, proverà a ricomporre il rapporto con la figlia diciassettenne. Louis C.K. sarà anche il protagonista con Chloe Grace Moretz. Nel cast recitano John Malkovich, Rose Byrne, Edie Falco, Charlie Day, Pamela Adlon, Helen Hunt ed Ebonee Noel.



C.K. ha curato la sceneggiatura da una storia scritta da Vernon Chatman.