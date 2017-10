Saturday at the Starlight: Abigail Breslin, Denise Richards e Michael Madsen nel cast

News





31/10/2017 |

Abigail Breslin, Denise Richards e Michael Madsen saranno i protagonisti della commedia Saturday at the Starlight, le cui riprese sono attualmente in corso a Los Angeles. Non sono stati specificati i ruoli degli attori in questione.



Il film è stato descritto come La Vita è un Sogno del regista Richard Linklater ed è ambientato verso la metà degli anni novanta su una pista di pattinaggio. Altre informazioni circa la trama non sono state rivelate.



Nel cast troviamo Tony Cavalero, Booboo Stewart, Brec Bassinger, Brenna D’Amico, Brian Huskey, Dylan Summerall e Breaker Novogratz.



La regia è di Phillip Clark Davis mentre la sceneggiatura è stata scritta da Jake Disch e Nick Gligor.