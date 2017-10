Allison Williams reciterà nel film horror The Perfection

News





31/10/2017 |

Dopo averla vista in Scappa: Get Out nella parte di Rose, Allison Williams ha trovato un nuovo progetto cinematografico. L’attrice reciterà nel film horror-thriller dal titolo The Perfection. La regia della pellicola è stata affidata a Richard Shepard che ha curato recentemente anche uno degli episodi della serie tv Salem.



Shepard ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Eric Charmelo e Nicole Snyder. La trama non è stata rivelata anche se dalle prime informazioni sappiamo che al centro della scena troveremo due violoncellisti dalle ossessioni sinistre.



La Miramax finanzierà il film mentre Bill Block lo produrrà con Shepard e Stacey Reiss.



La produzione partirà nel 2018 a Shanghai e Vancouver.