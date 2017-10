Una Questione Privata: la scena Il Jazzista

News





31/10/2017 |

Debutta domani nelle nostre sale Una Questione Privata, il nuovo film Paolo e Vittorio Taviani e adattamento del libro di Beppe Fenoglio. La pellicola, ambientata durante i tempi del fascismo, racconta di due partigiani innamorati della stessa donna e vede protagonisti Valentina Bellè, Lorenzo Richelmy e Luca Marinelli.



Grazie alla 01Distribution oggi vi mostriamo una nuova scena dal titolo Il Jazzista.



Sinossi di Una Questione Privata:

Milton, ragazzo introverso e riservato, e Giorgio, allegro e solare, amano Fulvia. Lei si lascia corteggiare da entrambi, giocando con i loro sentimenti. I tre ragazzi nell’estate del 43 si incontrano nella villa estiva di Fulvia per ascoltare e riascoltare il loro disco preferito: Over the rainbow. E nonostante la guerra, sono felici.

Un anno dopo tutto è cambiato. Milton e Giorgio sono ora partigiani. È inverno e la nebbia è calata su tutto. Milton si ritrova davanti alla villa dei tempi felici, ormai chiusa e si abbandona al ricordo di Fulvia. La custode lo riconosce e invitandolo ad entrare allude ad una relazione tra la ragazza e il suo migliore amico Giorgio.

Per Milton, logorato dal dubbio, si ferma tutto: la lotta partigiana, gli ideali, le amicizie. Ossessionato dalla gelosia, vuole scoprire la verità. E corre attraverso le nebbie delle Langhe per trovare Giorgio, ma Giorgio è stato catturato dai fascisti. L’unica speranza è trovare un prigioniero fascista da scambiare con l’amico, prima che questi venga fucilato…