The Current War non uscirà più a Novembre

01/11/2017 |

La Weinstein Company ha deciso di cancellare l’uscita di The Current War, inizialmente prevista per Novembre. Lo studio non ha comunicato ancora quando il film uscirà nelle sale americane.

Diretto da Alfonso Gomez-Rejon, il film vede protagonisti Benedict Cumberbatch e Michael Shannon. I due attori interpretano Thomas Edison e George Westinghouse, con The Current War che racconterà la storia della "battaglia" delle correnti elettriche del 1880 che ha visto protagonisti Edison, Westinghouse e Tesla.



La sceneggiatura è stata scritta da Michael Mitnick mentre nel cast troviamo anche Katherine Waterston, Nicholas Hoult, Tuppence Middleton e Matthew Macfadyen.