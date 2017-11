Elizabeth Banks e Margot Robbie produrranno ladattamento di The Paper Bag Princess

News





01/11/2017 |

Elizabeth Banks e Margot Robbie faranno squadra per produrre l’adattamento cinematografico del libro per ragazzi The Paper Bag Princess di Robert Munsch, i cui diritti sono stati acquistati dalla Universal Pictures.



La Banks si occuperà della regia e insieme alla Robbie produrrà il tutto attraverso la Brownstone Productions e la LuckyChap Entertainment. Tra i produttori troviamo anche Max Handelman della Brownstone, Tom Ackerley della LuckyChap, Bryan Unkeless Clubhouse Pictures e Dan Krech. Margot Robbie potrebbe essere anche la protagonista del film ma la sua presenza, a causa di altri impegni, non è stata ancora confermata.



Katie Silberman scriverà la sceneggiatura.



La storia racconta di una principessa che deciderà di salvare il suo principe rapito da un drago.