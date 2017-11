Saw: Legacy: la clip in italiano Nel granaio

News





01/11/2017 |

E' uscito ieri in Italia Saw: Legacy, il nuovo terrificante capitolo della saga lanciata da James Wan. Tramite la Eagle Pictures vi mostriamo una clip dal titolo Nel granaio contenente una scena del film diretto da Michael e Peter Spierig. La storia racconta di un misterioso assassino che proverà a riportare in vita i piani malefici di John Kramer, il protagonista dei primi episodi.



Scritto da Pete Goldfinger e Josh Stolberg, il film ha un cast composto da Mandela Van Peebles, Laura Vandervoort, Brittany Allen, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Josiah Black, Shaquan Lewis, Michael Bolsvert, Tobin Bell e James Gomez.



Sotto la sinossi trovate la clip!



Sinossi di Saw: Legacy:

Jigsaw è tornato! Alcuni corpi vengono trovati sparsi per la città. Ogni cadavere è stato torturato in modo macabro e particolare. Con l’avanzare delle indagini, gli indizi punteranno ad unico colpevole: John Kramer. Jigsaw però è morto da oltre dieci anni. Qualcuno avrà preso il suo posto?