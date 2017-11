Auguri per la Tua Morte: la clip Il tuo grande piano

News





01/11/2017 |

Il tuo grande piano è il titolo della nuova clip di Auguri per la Tua Morte, il thriller-horror movie diretto da Christopher Landon, regista di Paranormal Activity: Il Segnato. Il film racconta la storia di una ragazza di nome Tree costretta a rivivere continuamente il giorno della sua morte avvenuta per mano di un assassino.



La parte della protagonista è affidata a Jessica Rothe, mentre nel cast recitano anche Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken e Jason Bayle. Landon ha scritto anche la sceneggiatura con Scott Lobdell.



L'uscita di Auguri per la Tua Morte è fissata per il 9 Novembre.



Sinossi di Auguri per la Tua Morte:

Blumhouse (Split, Scappa - Get Out, Whiplash) produce un nuovo thriller originale e genial: AUGURI PER LA TUA MORTE, in cui una studentessa (Jessica Rothe, La La Land) rivive il giorno del suo omicidio con tutti i suoi particolari fino alla scoperta dell’identità del suo assassino.