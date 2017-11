My Life On The Road: Julianne Moore nei panni dellattivista Gloria Steinem

News





01/11/2017 |

Julianne Moore reciterà come protagonista nella pellicola dedicata all’attivista femminista Gloria Steinem. Il film, dal titolo My Life On The Road, è prodotto dalla June Pictures con Julie Taymor chiamata a dirigerlo mentre Sarah Ruhl si occuperà della sceneggiatura.



Andrew Duncan della June Pictures e Alex Saks sono i produttori con Taymor e Lynn Hendee. Steinem ed Amy Richards sono i produttori esecutivi.



La Moore ha recitato recentemente in Kingsman: Il cerchio d'oro e ha terminato da poco le riprese di Bel Canto, thriller movie di Paul Weitz.



La produzione non ha comunicato quando verrà dato il primo ciak.