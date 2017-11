The War - Il Pianeta delle Scimmie disponibile in Blu-ray & Dvd: la clip Naming Nova

News





02/11/2017 |

E' disponibile in Home Video, nelle versioni Digital, Blu-ray & DVD, The War - Il Pianeta delle Scimmie, il nuovo capitolo del franchise diretto ancora una volta da Matt Reeves. La pellicola ha ottenuto un grande successo a livello mondiale ed è arrivata ad incassare più di 480 milioni di dollari. Nel cast troviamo Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval, Amiah Miller e Terry Notary.



Tramite la 20th Century Fox vi mostriamo la clip Naming Nova.



Sinossi di The War - Il Pianeta delle Scimmie:

In La Guerra del Pianeta delle Scimmie, il terzo capitolo dell’acclamato franchise, Cesare e le sue scimmie saranno coinvolte in un conflitto mortale con un esercito di umani guidato dallo spietato Colonnello. Dopo aver subìto perdite inimmaginabili, Cesare lotta con i suoi istinti più oscuri provando a vendicare la sua specie. Una volta faccia a faccia, Cesare e Colonnello si affronteranno in un’epica battaglia che determinerà il destino di entrambe le specie ed il futuro del pianeta.