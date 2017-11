Vestige: Anne Heche in trattative per recitare nel film con protagonista Mickey Rourke

News





02/11/2017

Anne Heche è entrata ufficialmente in trattative per recitare all’interno di Vestige, lo sci-fi thriller che vedrà protagonista Mickey Rourke. La pellicola sarà diretta da Stephon Stewart che ha anche curato la sceneggiatura.



La storia, ambientata in un futuro lontano controllato dall’intelligenza artificiale, racconta di un pattinatore olimpico che cercherà di distruggere le paure che lo tormentano prima di competere per le Olimpiadi Invernali, dove sarà costretto ad affrontare degli androidi.

Vestige sarà prodotto da Aaron Magnani.



Rourke inizierà presto le riprese anche di Berlin, I Love You e di The Mob Priest.