Girl Who Fell From the Sky: Sophie Turner sarà la protagonista del film

02/11/2017 |

La storia di Juliane Koepcke, donna che nel 1971 a seguito di un incidente aereo riuscì a sopravvivere da sola nella foresta peruviana per undici giorni, diventerà un film. La Lotus Entertainment e la Stan & Deliver Films, infatti, hanno iniziato a porre le basi per realizzare questo progetto cinematografico che vedrà recitare nei panni della protagonista Sophie Turner, la star della serie tv Il Trono di Spade.



Stan Brooks (Perfect Sisters) si occuperà della regia di Girl Who Fell From the Sky tratto dal libro di Juliane Koepcke & Beate Rygiert.



La Koepcke, che nel 1971 aveva solo 17 anni, fu l’unica sopravvissuta del volo LANSA Flight 508. L’aereo, colpito da un fulmine, venne distrutto e tutti i suoi passeggeri, tranne Juliane che venne sbalzata fuori precipitando all’interno della foresta, morirono. All’interno dell’aereo era presente anche la madre di Julian Koepke.



Brooks sarà il produttore con la Turner e con i co-chairmen della Lotus Entertainment Jim Seibel e Bill Johnson e con Steve Glick.