Rebecca Ferguson in trattative per recitare nel nuovo film di Hugh Bonneville

03/11/2017

Rebecca Ferguson è entrata ufficialmente in trattative per recitare da protagonista all’interno della nuova pellicola di Hugh Bonneville, ancora senza un titolo ufficiale, dedicata a Roald Dahl. In questo film l’attrice, qualora dovesse trovare l’accordo con la produzione, vestirà i panni di Patricia Neal, ovvero colei che per trent’anni è stata la moglie dello scrittore.



Ambientato a partire dagli 1960 a New York, Los Angeles e in Inghilterra l’opera racconterà parte della vita di Dahl: dal suo lavoro, e di conseguenza la realizzazione di alcune opere quali La fabbrica di cioccolato, Il GGG e Matilde, fino ad arrivare alla separazione dalla moglie.



Le riprese partiranno a Londra verso la fine del prossimo Gennaio.



Il biopic è tratto dal libro di Stephen Michael Shearer intitolato An Unquiet Life. La Goldcrest Films si occuperà di finanziare e produrre la pellicola. La produzione è affidata a Elliot Jenkins della Atticus Pictures e a Pascal Degove della Goldcrest.