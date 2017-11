John Turturro e Rupert Everett saranno i protagonisti del film tv Il Nome della Rosa

News





03/11/2017 |

Il Nome della Rosa, storico romanzo di Umberto Eco, diventerà un film per la televisione. Il progetto è già partito con John Turturro e Rupert Everett che sono stati scritturati per interpretare i personaggi Guglielmo da Baskerville e Bernardo Gui.



La Tele Munchen Group produrrà la serie evento con la Palomar e Rai Fiction. Le riprese del film tv dedicato al romanzo Il Nome della Rosa partiranno a Gennaio all’interno degli Studios di Cinecittà di Roma. Il rilascio dell’opera è previsto per i primi mesi del 2019.



La sceneggiatura è stata scritta da Nigel Williams, Andrea Porporati e Giacomo Battiato, con quest’ultimo che si occuperà anche della regia.



Nel 1986 Il Nome della Rosa venne portato sul maxischermo da Jean-Jacques Annaud che diresse un cast che vedeva al suo interno anche Sean Connery e Christian Slater.