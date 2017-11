Mark Strong in trattative per interpretare il villain in Shazam!

News





03/11/2017 |

Mark Strong potrebbe presto recitare all’interno del nuovo cinecomic Marvel Shazam! L’attore, infatti, è entrato in trattative con la produzione che gli ha offerto il ruolo del Dottor Thaddeus Bodog Sivana, il villain nemico numero uno di Capitan Marvel.



La regia di Shazam! è affidata a David F. Sandberg che dirigerà Zachary Levi, scelto per interpretare il protagonista Billy Batson. Quest’ultimo è un personaggio nato da C.C. Beck e Bill Parker nel 1939 ed è un ragazzo capace di trasformarsi in un supereroe dai poteri simili a quelli delle divinità. Henry Gayden si occuperà della sceneggiatura.



La pellicola è ancora nella sua fase embrionale ma la New Line Cinema ha già fissato l’uscita per il 2019.



Strong ha recitato recentemente in Kingsman: Il Cerchio d’Oro, film uscito nelle sale lo scorso Settembre.