Piccoli Brividi: Rob Lieber scriverà la sceneggiatura del sequel

03/11/2017

Rob Lieber è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura del sequel di Piccoli Brividi. Lo sceneggiatore della serie tv The Goldbergs, si metterà dunque al lavoro per questo secondo capitolo che porterà ancora una volta sotto i riflettori i racconti dello scrittore R. L. Stine.



Il progetto è in fase di sviluppo, con la trama che non è stata ancora rivelata dalla produzione. Non è chiaro se Jack Black, protagonista della prima inedita opera cinematografica, tornerà nei panni di Stine in questo nuovo capitolo.



Piccoli Brividi, diretto da Rob Letterman, è uscito nelle sale italiane nel 2016. La pellicola ha incassato in tutto il mondo più di 150 milioni di dollari.