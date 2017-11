Poacher: Nick Nolte e Luke Bracey saranno i protagonisti di questo thriller movie

News





04/11/2017 |

Nick Nolte e Luke Bracey sono entrati a far parte del cast del thriller movie Poacher. Il film sarà diretto da Kriv Stenders, il regista di Red Dog.



Ispirato a fatti realmente accaduti, il film racconta la storia di un ragazzo (Bracey) desideroso di vendetta che decide di far la guerra ad un barone della pesca (Nolte). Nel tentativo di portare a termine il suo obiettivo, il nostro protagonista si trasformerà in un boss di una banda criminale.



Ashley McLeod, Teresa Ticehurst e James M. Vernon sono i produttori.



Nolte ha recitato recentemente nella serie tv Graves mentre Luke Bracey, impegnato in questi giorni sul set di Lucky Day, ha lavorato in Point Break e nella pellicola La Battaglia di Hacksaw Ridge.