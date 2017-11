Lena Headey in trattative per recitare in Wind in the Willows

News





04/11/2017 |

Lena Headey, star della famosa serie televisiva firmata HBO Il Trono di Spade, è entrata ufficialmente in trattative per far parte del progetto cinematografico dal titolo Wind in the Willows. Il live-action e CGI movie racconterà la vita di Kenneth Grahame, scrittore britannico conosciuto per aver realizzato opere letterarie famosissime come, appunto, Il Vento tra i Salici.



La Headey, qualora dovesse trovare l’accordo con la produzione, lavorerà accanto a Toby Kebbell, scelto per interpretare il protagonista Grahame. L’attrice reciterà nel ruolo di sua moglie Elsie. Nel cast spicca anche il nome di Brian Blessed che indosserà i panni del migliore amico di Grahame, Frederick James Furnivall.



La produzione del progetto cinematografico partirà ufficialmente la prossima Primavera a Pinewood.



La regia è di Luis Mandoki che si è occupato anche della sceneggiatura.