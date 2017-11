Carey Mulligan interpreterà Gloria Steinem nel film An Uncivil War

News





04/11/2017 |

Carey Mulligan, l’attrice che due anni fa ha recitato nel film Suffragette, ha deciso di gettarsi all’interno di una nuova ed importante avventura cinematografica. La star sarà la protagonista della pellicola An Uncivil War, in cui la vedremo recitare nella parte di Gloria Steinem.

Il film è un progetto firmato FilmNation e non è da confondere con My Life on the Road, altra pellicola dedicata alla Steinem ma con protagonista Julianne Moore.



A differenza del film con la Moore, An Uncivil War è già in fase avanzata e sarà diretto da Dee Rees.



Il film racconterà della battaglia tra l’attivista femminista Steinem e l’ultraconservatrice Phyllis Schlafly sull’ERA, l’Equal Rights Amendment creato per garantire pari diritti a tutti i cittadini.



La sceneggiatura è stata scritta da David Kukoff mentre la produzione partirà nei primi mesi del 2018.