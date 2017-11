Box Office USA: Thor: Ragnarok domina al botteghino

News





06/11/2017

Debutto con tanto di fuochi d’artificio per Thor: Ragnarok di Taika Waititi, il terzo capitolo della saga Marvel. Negli USA il film ha esordito al primo posto con un incasso pari a 121.005.000 dollari. Alle spalle del nuovo episodio dedicato al figlio di Odino troviamo la commedia Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive di Jon Lucas e Scott Moore che ha esordito incassando 17.030.000 dollari. Dalla prima alla terza posizione è scivolato invece Saw: Legacy di Peter e Michael Spierig il cui incasso è stato pari a 6.700.000 dollari mentre al quarto posto troviamo Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween di Tyler Perry che ha portato via 4.650.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Geostorm di Dean Devlin (3.035.000 dollari) e Auguri per la tua Morte di Christopher Landon (2.815.000 dollari).