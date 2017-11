Box Office Italia: Thor: Ragnarok mantiene la prima posizione

News





06/11/2017

Dopo due settimane in Italia Thor: Ragnarok ha mantenuto la vetta della classifica box office. Il film di Taika Waititi ha incassato 1.710.317 euro avvicinandosi ai 7 milioni complessivi. In seconda posizione troviamo invece Saw: Legacy dei fratelli Michael e Peter Spierig il cui incasso è stato pari a 989.507 euro mentre il terzo posto appartiene ancora una volta a IT di Andy Muschietti che ha portato via 967.849 euro. Scendendo di un gradino ecco spuntare La Ragazza nella Nebbia di Donato Carrisi che ha incassato 964.620 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Geostorm di Dean Devlin (715.508 euro) e Vittoria e Abdul di Stephen Frears (650.910 euro).