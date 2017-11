La Signora dello Zoo di Varsavia: lintervista a Diane Ackerman

News





Diane Ackerman, l'autrice del romanzo La Signora dello Zoo di Varsavia, ha rilasciato un'interessantissima intervista pubblicata dalla 20th Century Fox in cui parla della storia di Antonina Zabinska. Il film, tratto ovviamente dal libro, è diretto da Niki Caro che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Angela Workman. La pellicola racconta la storia della Zabinska, donna che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò insieme al marito circa trecento ebrei.



La Zabinska, in questa opera cinematografica di assoluto spessore, è interpretata da Jessica Chastain. Nel cast troviamo anche Johan Heldenbergh, nella parte del marito Jan, Daniel Brühl, Timothy Radford ed Efrat Dor.



La Signora dello Zoo di Varsavia uscirà nelle sale italiane a partire dal 16 Novembre.



Sotto la sinossi trovate l'intervista.



Sinossi di La Signora dello Zoo di Varsavia:

La due volte candidata all’Oscar Jessica Chastain è Antonina Zabinska, moglie, madre e lavoratrice che per molti, durante la Seconda Guerra Mondiale, divenne, insieme al marito Jan, un barlume di speranza nella Varsavia occupata dai nazisti.